Kirche Passauer Bischof für Debatte über Zölibat

Der Passauer Bischof Stefan Oster hat für eine offene Diskussion über das Priesterzölibat in der katholischen Kirche plädiert. Bei der Abstimmung über die Lockerung des Zölibats auf der Synodalversammlung in Frankfurt habe er sich enthalten. „Es ist die Lebensform Jesu“, sagte Oster der „Passauer Neuen Presse“ (Samstag). „Aber wenn es in unserer Gesellschaft zu viele gibt, die daran scheitern und die Beispiele derer, die es gelingend und erfüllt leben können, weniger werden, dann müssen wir nachdenken.“

dpa