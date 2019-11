Theater Passionsspiele: Erster Eindruck von Bühne und Kostümen Ein gutes halbes Jahr vor dem Start der Passionsspiele in Oberammergau will die Spielleitung heute einen ersten Eindruck der Arbeiten an Bühnenbild und Kostümen geben.

Mail an die Redaktion Spielleiter Christian Stückl steht vor dem Festgottesdienst vor der Freiluftbühne des Passionstheaters. Foto: Angelika Warmuth/Archiv

Oberammergau.

Derzeit sind die Vorbereitungen in vollem Gange. Vor zehn Tagen hatte Spielleiter Christian Stückl, der die Passion zum vierten Mal inszeniert, seinen umgearbeiteten Text vorgestellt. Er will dieses Mal noch mehr das Leben von Jesus Christus in den Vordergrund rücken. Derzeit werden die Entwürfe von Bühnen- und Kostümbildner Stefan Hageneier umgesetzt. Mehrere Rundbögen an der Bühne wurden entfernt und durch rechtwinklige Toreingänge ersetzt.

Die Schneiderei näht Tausende Kostüme. Fast die Hälfte der Einwohner, rund 2400 Menschen, werden im nächsten Jahr auf der Bühne stehen, um das jahrhundertealte Laienspiel vom Leiden, Sterben und der Auferstehung Jesu aufzuführen.

Am 7. Dezember starten die Proben. Am 16. Mai feiern die 42. Passionsspiele ihre Premiere. Sie gehen auf ein Pestgelübde zurück. 1633 hatten die Oberammergauer versprochen, alle zehn Jahre die Geschichte aufzuführen, wenn niemand mehr an der Pest sterbe - was nach der Überlieferung eintraf.