Kriminalität Patient nutzt Brand in therapeutischem Heim zur Flucht Eine Brandstiftung in einem therapeutischen Heim in Oberbayern hat ein Patient zur Flucht genutzt.

Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei.

Wartenberg.Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Brand in der Einrichtung in Wartenberg im oberbayerischen Landkreis Erding am frühen Morgen ausgebrochen. Etwa 90 Patienten mussten das Gebäude verlassen. Laut Polizei war eine Zwischentür zu einem Büro angezündet worden. Das Feuer sei allerdings von selbst wieder erloschen, so dass lediglich ein Sachschaden von etwa 300 Euro entstanden sei.

Der aus der geschlossenen Abteilung geflohene Patient konnte zunächst nicht gefunden werden. Auch der Täter war noch unbekannt. „Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ habe es aber keine Einwirkung von außen gegeben, sagte ein Polizeisprecher.