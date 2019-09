Fehldiagnose Patientin tot: Heilpraktiker vor Gericht Ein 69-Jähriger behandelte eine Frau, bei der Ärzte Krebs diagnostiziert hatten, homöopathisch. Am Ende starb sie.

Von Christian Eckl

Regensburg.Er ist sich keiner Schuld bewusst: Ein Heilpraktiker muss sich seit Donnerstag vor der Berufungskammer des Regensburger Landgerichts verantworten. Der 69-Jährige soll verantwortlich für den Tod einer Österreicherin sein, bei der Schulmediziner Brustkrebs diagnostiziert hatten. Ganz ohne Fachwissen ist der Mann eigentlich nicht: Immerhin führte er 19 Jahre lang eine Apotheke in Regensburg. Dann machte er sich als Heilpraktiker im Landkreis Kelheim selbständig, wo er bis heute auch Krebspatienten behandelt. Erstmals kam die Österreicherin auf Empfehlung ihres Schwagers im Januar 2009 in die Praxis. Zuvor hatten Schulmediziner bei der Frau eine Wucherung in einer Milchdrüse der Brust diagnostiziert. Zudem hatten ihr die Schulmediziner empfohlen, sich die brust abnehmen zu lassen. Aus Verzweiflung suchte die Frau den Heilpraktiker auf.

