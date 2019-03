Leute Patricia Riekel will Frauen coachen „Frauen sind effektiver“: Die frühere „Bunte“-Chefredakteurin will sich als FDP-Lokalpolitikerin der Frauenförderung widmen.

Mail an die Redaktion Patricia Riekel lächelt in die Kamera. Foto: Uwe Zucchi/Archiv

München.„Es gibt viele gute Frauen an der Basis, die sind allerdings meist sehr selbstkritisch, was sie hemmt“, sagte die 69-Jährige, die vom FDP-Ortsverband jüngst zur Vorsitzenden im Münchner Stadtteil Bogenhausen gewählt worden war, der „Abendzeitung“ (Donnerstag).

„Fragen Sie doch mal einen Mann, ob er irgendetwas kann. Männer können immer alles“, sagte Riekel. „Frauen sind da vorsichtiger, weil sie wissen, dass sie auf mehreren Schachbrettern spielen müssen: Job, Haushalt, Kinder. Diese Frauen will ich coachen und motivieren.“ Ein Geheimnis sei Effektivität. „Männer sitzen vier, fünf Stunden lang in einer Sitzung, weil sie nicht an den Herd müssen oder Wäsche waschen. Frauen sage ich, dass man ein solches Meeting vielleicht auch in drei Stunden abhalten kann“, sagte Riekel. „Frauen sind effektiver.“

Riekel ist der Ansicht, dass nicht Männer die Frauen behindern. „Sie stehen sich oft selbst im Weg“, sagte die Journalistin, die wie ihr Lebensgefährte, der frühere „Focus“-Chefredakteur Helmut Markwort, in der FDP ist. Dort will sie sich nun im Europawahlkampf engagieren: „Ich bin mir auch nicht zu schade, um mich stundenlang an einen Infostand zu stellen.“ Eine große Karriere in der FDP strebe sie aber nicht an – „nicht, weil ich es mir nicht zutrauen würden, nein, weil ich Kontakt zu den Menschen in Bogenhausen haben will“.

