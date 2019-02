Serie Paul Sedlmeir: Zwischen Krimi und Comedy Der 37-Jährige stammt aus einer Schauspielerfamilie. Als Polizeimeister Martin Riedl (Hubert und Staller) wurde er bekannt.

Von Antonia Küpferling

Mail an die Redaktion Paul Sedlmeir steht besonders gerne mit Schauspieler-Kollegen vor der Kamera, von denen er noch etwas lernen kann. Foto: Brecheis

Starnberg.Engagiert, aber tollpatschig: So kennt man Paul Sedlmeir in seiner Rolle als Polizist Martin Riedl, mit der er über die Grenzen Bayerns hinaus bekannt geworden ist. Seit Folge eins der Erfolgs-Krimiserie „Hubert und Staller“ spielt er den schusseligen Polizeimeister, der vieles will, aber nicht ganz so viel kann. Zumindest anfänglich, denn in den Folgen der neuesten Staffel ermittelt auch Riedl zunehmend erfolgreich.

### ##-####### ### ## ###### ##### ### ##### #### ######## ####### – #### ####, #### ###### #### ### ## ##### ############# #########. „### ######, ### ####### ##### ####### ####### ### #####“, ##### ######## ### #####. „## ### ### ############# ########. ### ## ####### ####### ### ###### ############ #### ### ### ######. ### ######, ### ###### ##### ### ###### ####### #############, ### ## ##### ### ### ###### ####.“ ######## ###### ### ## #####, „#### ## ## ########## ### ### ######### ##### ##### ####“.

#### #####: #### ##### ## ######

######## ### ##### ## ####### ############# ###########, ##### ######### ## ######, ### ### ############# ## ##### ### ### ### ################ ####### ########### ##### ###### ########. #### ## #### #### ##### ### ### ####### ######### ######, ###### ## ##### #####, ### ## ###### #####: „#### ##### ## ##### ######## #### ## ##### ######, ### ##### #### ######! #### ### #### ## ##### ##########?“

## ####### #### ### ######## ########## ## ########### ## #####. ## ####### ## #### ######## #### ## ### ######-######-##### „###### #######“ ## ### ##### ######### ############ ### #### ### ######## #### ######## ########. #### #### ###### ### ## ## ### ############ „####### & ######“ ### #### ####### ## #####.

### ### ############## ### ######## #### ## ####### ########. ### #### ##### ######### #######, ### ### ## ### „###### ### #######“ ### ### ###### #####, ###### ## ### ### ################### ########. ######### #####, #### ########, ### ### ##### ############ ### #######, #### ### ### ####### ###### ######, ##### ### ####### ######### ######### ##### ############## ##### ### ###### ############, ######### #### #######. ### ########### ##### ##### ## ###### ###### ###, #### ## ## ###### ####### #################### ##### ######## ####. „######## ##### ### ##### ### ######### ######### ### #### ### ### #####. ## ### ##############, #### #### ## ### ###### #### ### ###### ###### ######### ###“, ######## ## ####. #### ######### #####, ### ####, ### ############ ####### ######## – ######## #####: „##### ##### ## ######! – ### ### ### ## ######### ## #####.

########## ## ###

######### ### ## ######## ############## ### #### #############. #### ## ######### #### ##### ####### ### ######### ### #### ###### #### ####### ## #########. „#### ### ### ###### ### ####. ### ####### ##### ###### ######### ### ## #### ### ### #### ###########: ### ##### ### ##### #####, ### ######## ## ### ### ##############.“ ### ### ##### ### ### ##### ###### ####. ### ##### ####, #### ## ### ### ######## #####. „### ### ### ##########“, #### ########. „### ### ########## ##### ### ###### ######## ########. ### ## ##### ### #### ####, #### ### ### ##### ############# ## ### #####, ### ##### ### ##### ###### ####. ##### ########## ### ####.“

## ### ### „###### ### #######“ ### #### ### ###### ####### #########. ######### ### #########, ### ######### ### ########## ####### ######## ###, ### ### ##### ### ####### ###### #########. #### ####### #### ##### ### ##### ### ##### ### ##### „###### #### #######“. ### ### ######## ### ## ##############, ### ################ ############# #### ##### ### ##### #### ######## ### ### ############ ##### ### ### ############# ###########. „### ##### ######## ########## ### ###### ## ###. ######### ######-#####, ### ##### ### ###### ######, ###### #### #### ###### ##### ### ####“, ####### ########. ### ############## ### ##### ### #### #### #### ##### ###############, ## ### ### ###### ########## #####, ### ### ########## #### ######## ########. „### ###### ######### ####, #### ### ######### #### ### #### ######### ##### ### ###########“, #### ########. ## ### ######, #### #### ## ### ######## ###### ######. ####### ###### #### ## ### ######## ########## ##### ########## ########.

#### ###############

######## ##### #### #### ####### ######## ######. ## ### ##, #### ## ### ###### ######## ### ######### ########## ####. „#### ##### ##### #### ############## ######, ## #### ### ######## #########, ### ### #### ##### ########### ####### ######.“ ## ##### #### ####, „#### ##### ########, #### ### #### ####### #####, ### #### #####: ### ### ## ########.“ ###### #### ### ### #### ### ##### ######## – ### ##### ### #### ########.

######### #### ## ### ##### ########## ######, ### ### ########### ####. ## ##### ########### ### ####### ### „#### ### #### #####“ ####. ##### ### #### ############# #### #### ########. ## ### ##### ### ### ### ####### ### ### ### ###### ##### #########: „### ###### ##### ########## ##### ####!“ ##### ########### #### ## ## ##########, ### ########, ### ### ######## #### ### ################ ## #### #####, ########### ##########: „### #### ####, ## #####.“

######## ### ####### ### ########### ########### ### ### ###### ###### ### ######## ### ### ##########. #### ##### #### ###### ### ####.