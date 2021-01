Anzeige

Fussball Pauli-Trainer Schultz traut Gegner Fürth den Aufstieg zu Der FC St.

Mail an die Redaktion St. Paulis Trainer Timo Schultz. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg.Pauli hat zum neuen Jahr nach der mageren Ausbeute von nur einem Sieg in zwölf Saisonspielen einen Neustart ausgerufen. „Es war nicht alles schlecht, was wir gemacht haben. Uns haben aber die Ergebnisse gefehlt“, sagte Trainer Timo Schultz vor dem Auswärtsspiel des Tabellenvorletzten in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei der SpVgg Greuther Fürth.

Der Respekt vor dem Tabellendritten Fürth ist groß. „Diese Mannschaft spielt über drei, vier Jahre zusammen und ist gewachsen. Für mich ist das eine der Mannschaften, die am Ende unter den ersten Drei stehen werden“, äußerte Schultz über die Franken.

Im Tor setzt der Pauli-Coach weiter auf Svend Brodersen, der in den vergangenen beiden Spielen zwischen den Pfosten stand. „Gehen wir mal davon aus, dass Svend im Tor steht“, sagte Schultz. Innenverteidiger James Lawrence soll wegen Wadenproblemen geschont werden.