Fussball Pavard reist nach Portugal nach Fußball-Weltmeister Benjamin Pavard vom FC Bayern München ist zum Finalturnier der Champions League nachgereist.

Mail an die Redaktion Benjamin Pavard vom FC Bayern München. Foto: Matthias Balk/dpa/Archivbild

Lissabon.Der deutsche Rekordmeister hofft, dass er den verletzten Rechtsverteidiger im Falle eines Weiterkommens gegen den FC Barcelona in Lissabon noch einsetzen kann. Er habe Hoffnung auf ein Comeback noch beim Finalturnier in Portugal, sagte der 24 Jahre alte Franzose am Donnerstag bei Sky.

„Ich habe gestern Schuhe getestet. Mir geht es gut“, berichtete Pavard. Der Abwehrspieler hatte sich beim Training vor zwei Wochen eine Bandverletzung an der linken Fußwurzel zugezogen. Der Franzose wurde beim 4:1 gegen den FC Chelsea rechts hinten von Joshua Kimmich vertreten. Für den Nationalspieler rückte Thiago ins Mittelfeld.

Im Falle eines Weiterkommens im Viertelfinal-Knaller am Freitag (21.00 Uhr/Sky) würden die Münchner am kommenden Mittwoch auf den Gewinner der Partie Manchester City gegen Olympique Lyon treffen. Das Finale in Lissabon findet am 23. August statt.