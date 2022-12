WM-Viertelfinale Pavards Rückkehr fraglich: „Das wird die Zukunft zeigen“

Eine Rückkehr von Bayern Münchens Abwehrspieler Benjamin Pavard ins Team von Weltmeister Frankreich bei dieser WM ist weiter fraglich. „Die Zukunft wird uns zeigen, ob er zurückkommt oder nicht“, sagte am Dienstag Guy Stéphan, Assistent von Cheftrainer Didier Deschamps, ausweichend. Er habe „mit Benjamin gesprochen. Er ist natürlich enttäuscht. Aber es ist eine sportliche Entscheidung, die getroffen wurde.“ Pavard verhalte sich weiter positiv im Team, „das hat man an Freudenbildern nach den Spielen gegen Dänemark und Polen gesehen“, sagte Stéphan. Pavard hatte das jeweilige Weiterkommen in der Kabine ausgelassen gefeiert.

dpa