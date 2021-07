Anzeige

Corona PCR-Tests beim Arzt nicht mehr kostenlos In Bayern sind Corona-PCR-Tests in Praxen niedergelassener Ärzte seit Donnerstag nicht mehr umsonst.

Merken

Mail an die Redaktion Proben für einen PCR-Test werden von einem Laboranten verpackt. Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

München.Einen PCR-Test bei einem niedergelassen Arzt in Bayern vornhemen zu lassen, kostet jetzt Geld. Gratis-Tests gebe es aber noch in den kommunalen Testzentren, teilte das bayerische Gesundheitsministerium mit. Als die vom Freistaat finanzierten Jedermanntests eingeführt worden seien, seien PCR-Tests das einzige verfügbare Mittel gewesen, um Infektionen zu erkennen. Seitdem seien viele hilfreiche Werkzeuge hinzugekommen. Angesichts steigender Impfzahlen geht das Gesundheitsministerium für die Zukunft davon aus, dass es einen sinkenden Bedarf an PCR-Tests bei Menschen ohne Symptome geben wird. (dpa)