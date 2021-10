Anzeige

Kriminalität PCs im Wert von 60 000 Euro gestohlen Bei einem Zugriff auf der Autobahn stellten Beamte Computer sicher. Die Spur führt in das europäische Ausland.

Mail an die Redaktion Die sichergestellten Computer. Foto: Grenzpolizeiinspektion Waidhaus

Pleystein.Grenzpolizisten kontrollierten am 3. Oktober 2021 auf der BAB A 6 bei Pleystein einen Pkw. Das teilte das Polizeipräsidium der Oberpfalz am Montag mit. Bei den beiden Fahrzeuginsassen wurde Diebesgut aus einem Einbruch in Belgien aufgefunden. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i. d. Opf. übernommen. Gegen die Tatverdächtigen ergingen Haftanordnungen.

Am Sonntag, den 3. Oktober 2021, gegen 08.20 Uhr, kontrollierten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus auf der A6 bei Pleystein ein Auto mit rumänischer Zulassung, das in Richtung Tschechien unterwegs war.

Insassen verstricken sich in Widersprüche

Bei der Kontrolle stellten die Beamten im Fahrzeug mehrere hochwertige Computer (iMacs), sowie Computerzubehör fest. Da die beiden Fahrzeuginsassen widersprüchliche Angaben hinsichtlich der Herkunft der Computer machten und auch keinen Eigentumsnachweis erbringen konnten, wurden die beiden 28-jährigen Männer näher überprüft. Bei der genauen Untersuchung der elektronischen Geräte ergaben sich Hinweise, dass diese aus einem Technikinstitut aus der Stadt Namur in Belgien stammen könnten. Die verständigte belgische Polizei stellte bei einer Nachschau am Institut fest, dass dort in der Tat eingebrochen wurde und diverse elektronische Geräte entwendet wurden. Der Einbruch war vom Institut noch gar nicht bemerkt worden. Der vorläufig geschätzte Diebstahlsschaden beträgt über 60.000 Euro.

Die beiden rumänischen Staatsbürger wurden vorläufig festgenommen und der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i. d. Opf. übergeben. In enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Weiden i. d. Opf. wurde die zuständige Staatsanwaltschaft in Belgien über die Festnahme der Männer informiert.

Verdächtige werden nun ausgeliefert

Von dort wurde mitgeteilt, dass die belgischen Behörden um die Auslieferung der dringend Tatverdächtigen nach Belgien ersuchen werden. Die beiden Rumänen wurden am heutigen Montag, 4. Oktober 2021, einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Weiden i. d. Opf. vorgeführt, der in Erwartung Europäischer Haftbefehle eine Festhalteanordnung aussprach. Die beiden Männer wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert, wo sie auf ihre Auslieferung nach Belgien warten.