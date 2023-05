Unfall Pedelec-Fahrer von Regionalbahn erfasst und schwer verletzt

Ein Pedelec-Fahrer ist an einem unbeschrankten Bahnübergang in Neu-Ulm von einer Regionalbahn erfasst und schwer verletzt worden. Der 77 Jahre alte Senior wurde am späten Freitagnachmittag frontal von der Bahn angefahren und dabei neben das Gleisbett geschleudert, wie die Polizei mitteilte. Er wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen.

dpa