Schifffahrt Pegel bei Pfelling erreicht Rekordtief Der Richtpegel der Donau unterschritt den historischen Tiefstand um zwei Zentimeter. Der alte Wert stammt aus dem Jahr 1947.

Die anhaltende Trockenheit in Deutschland hat auch Folgen für die Binnenschifffahrt.

Pfelling.Seit vielen Wochen schon herrscht Niedrigwasser an der Bundeswasserstraße Donau. Am Wochenende unterschritt der für die Schifffahrt und für den Streckenabschnitt zwischen Straubing und Deggendorf maßgebende Richtpegel in Pfelling den historischen Tiefstand vom 25. September 1947 um zwei Zentimeter auf 2,28 Meter. Das teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Regensburg in einer Pressemitteilung mit.

Die abgelesenen Pegelwerte sind nicht gleichzusetzen mit der vorhandenen Wassertiefe. Jeder Pegel hat einen eigenen sogenannten Pegelnullpunkt. Dieser Pegelnullpunkt ist so festgelegt, dass es keine negativen Werte bei der Ablesung gibt, auch wenn der Wasserstand sehr niedrig ist.

Für jeden Pegel existiert eine Umrechnungstabelle, um den Wasserstand ausrechnen zu können. Zum Beispiel betrug der Wert am Pegel Pfelling am Wochenende 2,28 Meter; dies entspricht einer Fahrrinnentiefe von 1,38 m. Die Pegelwerte werden im Internet unter www.elwis.de/DE/dynamisch/gewaesserkunde/wasserstaende/) veröffentlicht.

Die Schifffahrt kann sich so die vorhandenen Wasserstände ausrechnen und planen, wie viel Fracht aufgenommen werden kann, ohne sich festzufahren.

Auswirkungen auf die Schifffahrt

Im Gegensatz zum Hochwasser, wo oberhalb eines bestimmten Wasserstands, dem sogenannten „Höchsten Schifffahrtswasserstand“ (HSW) die Schifffahrt automatsch per Rechtsverordnung (Donauschifffahrtspolizeiverordnung) gesperrt ist, erfolgt bei Niedrigwasser keine offizielle Sperrung.

Die Schifffahrt kommt bei sinkenden Pegelständen nach und nach von alleine zum Erliegen. Einen festen Grenzwert gibt es hier nicht, da jedes Schiff unterschiedlich gebaut ist und sich daraus unterschiedliche Leertiefgänge ergeben.

Bei den großen Fahrgastschiffen bewegen sich die Tiefgänge zwischen 1,40 Meter und 1,90 Meter. Hier kommt es schon bei Fahrrinnentiefen unterhalb von zwei Metern zu Einschränkungen, während die Güterschifffahrt noch fahren kann.

Unterhalb einer Fahrrinnentiefe von 1,50 Meter kommt auch die Güterschifffahrt zum Erliegen. Verschont bleiben in der Regel die Sportbootfahrer; ihre Boote haben meist nur geringere Tiefgänge.

Besonderheit im Donauabschnitt Straubing-Vilshofen

Der niedrige Abfluss an der Donau bereitet der Schifffahrt nicht überall Schwierigkeiten. Nur im Streckenabschnitt zwischen Straubing und Vilshofen, wo die Donau frei fließt, stellen sich in diesen Tagen und Wochen niedrige Wasserstände ein. Oberhalb dieses Abschnittes zwischen Kelheim und Straubing und unterhalb zwischen Vilshofen und Jochenstein sorgen Staustufen auch in trockenen Zeiten mit wenig Wasserabfluss für einen garantierten Mindestwasserstand.

