Kriminalität Peggy: Mann widerruft Teilgeständnis Im Mordfall Peggy hat der Festgenommene sein Teilgeständnis widerrufen. Er soll unter Druck gesetzt worden sein.

Mail an die Redaktion Ein Gedenkstein mit dem Porträt des Mädchens Peggy auf dem Friedhof. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa

Lichtenberg.Der Tatverdächtige im Mordfall Peggy hat sein Teilgeständnis in dem Fall widerrufen. Das berichtete der Bayerische Rundfunk (BR) am Mittwoch. Demnach will der Verdächtige den leblosen Körper von Peggy 2001 nicht abtransportiert und im Wald vergraben haben. Vor drei Monaten hatte der Mann in einer Vernehmung noch zugegeben, die tote Neunjährige im Mai 2001 mit seinem Auto in den Wald gebracht zu haben. Er bestritt jedoch, das Mädchen getötet zu haben.

Die Polizei habe seinen Mandanten bei der Vernehmung im September stark unter Druck gesetzt, sagte der Anwalt dem Sender. „Er wollte irgendwann nur noch aus dieser Situation heraus und hat deshalb dann einfach das gesagt, was man von ihm hören wollte.“

Etwa 15 Jahre nach dem Tod von Peggy hatte ein Pilzsammler das Skelett in einem Wald bei Rodacherbrunn im Saale-Orla-Kreis – knapp 20 Kilometer von Peggys Heimatort Lichtenberg im oberfränkischen Landkreis Hof entfernt – entdeckt.

Die Polizei hatte am Dienstag Haftbefehl gegen den Verdächtigen erlassen. Lesen Sie hier die Hintergründe.

