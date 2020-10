Anzeige

Corona Pendelt das Virus in die Oberpfalz? Die Infektionszahlen an der Grenze zu Tschechien sind vergleichsweise hoch. Aber sind einreisende Berufstätige der Grund?

Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Auf dem Volksfestplatz in Cham gibt es derzeit eine zweite Teststation, um den Andrang der tschechischen Berufspendler zu meistern. Foto: Anna Jopp

Cham.Zunächst hat es Landrat Franz Löffler (CSU) mit Appellen versucht, doch die verhallten nahezu ungehört. Von den 4700 Berufspendlern aus Tschechien, die täglich über die Grenze in den Landkreis Cham reisen, ließ sich kaum jemand auf das Corona-Virus SARS-CoV2 testen – und das, obwohl das Nachbarland bereits den nationalen Notstand ausgerufen hatte. Deshalb ordnete Löffler als erster Landrat eine regelmäßige Testpflicht an, die am Samstag in Kraft trat und nun entsprechende Wirkung zeigt, wie er sagt. 3500 Tests sind bereits ausgewertet. Doch sind die Berufspendler überhaupt verantwortlich, dass die Landkreise im bayerischen Grenzgebiet wieder kritische Inzidenzwerte erreichen?

#### ########## ### ###### ### ##### ### ########### ################# ##### ######### ########## ######, #### #######. ### ##### ####### ##### #### ######## ######## ####.

#### ####### #### #######

########## #### ####### #### ### ###### ############, #### ### ##### ######## ####. ### ### ########## ############## ##### #### ####### ### ### ########### ######### #######. ## #########: ########## #### #### ### ####### ### ######-##### #######. ### ####### ### ### ######## #######: „#### ### ### #### ############# ############# ## ########## #######, ###### ### ### ################# ## ### ######### ############ ##########.“ ### #### ##### ## ####, ### ########### ## ##############, ##### ### ######## #####. ### ### ############ ## ######### ####, ### ####### ### ##,# #####, ##### ### ############## ### ############# ## ####### ###### ########. #### ### ########### ###### #### #######, ## ### ########## ######## ####. ####### ########## ### ########### #### ##### ### ### ########### ########### #### ### ######### ############, ####### #### ### ############ ##############.

### ######### ##### ### ####### ### ### ######## ############ ## ###### ## #######. ####### ##### ### #### ### ##,##, ### ##### ## ########## ### ### ### ######### ########. ##### ######, ############## ## ###########, ####, #### ### ########### ### ##### ############ ##### ### ############## ### ########## #######. ### ################### ### ### ### ################# ##### ########## ##############. ####### ##### #### ### ######### ##### ### ##### ## ### ###### − ########## ### ############ #####. ## ######### ########## ###### ####### #### #### ######### ###########. ### ########## ###### ## ##### ########. „### ####### ####, #### ### ####### #### #### ####### ### ###### ####### ####“, #### #######.

### ############ ########

## ######### #############, ### ## #### ### ##### ### ###### ### ##### ######### ##### ################### ########## ############ ######, ###### ### ######## ########## ## ### ############. ####### ##### ### ### ##,##, ### ######## ### ##################, ## ### #### ## ######### #####, #### ##### ###### ########## ########. #### ## ### ########## ######### #### ## #### ########### ### #######, #### #### #### ### #### ######## ### #################### ######## ##### ### ########## − ### ############ #####. ### ########### ##### ##### ## ###### ### ############# ######## #### ## ######## ###### #################. ####### ###### ########## ##### ## ####### ########, #### ## ### ### ############# ### #### ########## ############ ########## ##### #####. #### ###### #### #### ############# ## #### ### ########### ######## ### ## ############ ########### ######, #### ## ##.

####### ### ##### ############ ### ### ################ ## ### ########## ############# #############. „##### ########### ####, ## ###### ######## ## ##########. ### ##### ###### ### ########, #### #### ### ########## ### ##### ########## ## ###### ####### ##### #######.“ ####### #### #### ####### ### #### ########### ########.