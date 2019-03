Polizei Pentling: Polizei entschärft Lage Ein 40-Jähriger hatte sich mit seinen Eltern in einem Haus verschanzt. Ob er schussbereite Waffen hatte, ist noch unklar.

Von Isolde Stöcker-Gietl und Josef Eder

Ein Polizeigroßeinsatz in Pentling ist unblutig zu Ende gegangen.

Pentling.Der Polizeigroßeinsatz in Pentling ist unblutig zu Ende gegangen. Gegen 7.20 Uhr konnte die Polizei einen 40-jährigen Mann festnehmen, der sich über Stunden hinweg mit seinen Eltern in dem Wohnhaus im Tulpenweg verschanzt hatte. Der Mann hatte, so Polizeiinformationen, schließlich selbst aufgegeben, das Haus verlassen und sich widerstandslos festnehmen lassen. Bei der Festnahme habe er keine Waffe bei sich gehabt, sagte Polizeisprecher Dietmar Winterberg, der den Einsatz vor Ort begleitete.

Verbale Drohungen geäußert

Zuvor hatte der Mann in der Nacht gegen 1:30 den Notruf der Polizei gewählt und verbale Drohungen sowie wirre Sachverhalte geäußert. Er habe dabei zwar keine Suizidabsichten erkennen lassen, sich aber in einer psychischen Ausnahmesituation befunden, so Winterberg. Da er im Besitz mehrerer waffenrechtlicher Erlaubnisse ist, wurden eine Verhandlungsgruppe und Spezialeinsatzkräfte (SEK) angefordert, die über Stunden hinweg versuchte, den Mann zu beruhigen und die Situation zu entschärfen. Gegen 6.45 Uhr sei es schließlich gelungen, in Kontakt mit dem 40-Jährigen zu treten.

Mutter und Vater blieben unverletzt

Eine gute halbe Stunde später gab der Mann auf und stellte sich der Polizei. Seine Eltern, die 69-jährige Mutter und der Vater, haben inzwischen das Haus verlassen. Sie wurden von Rettungskräften in Empfang genommen. Verletzt wurde niemand. Jetzt laufen die Ermittlungen vor Ort. Das Haus wird durchsucht. Bislang ist unklar, ob der Mann tatsächlich schussbereite Waffen im Haus hatte oder nur über die entsprechenden waffenrechtlichen Erlaubnisse verfügte. Bislang seien keine Waffen gefunden worden, heißt es in einer Pressemitteilung, die die Polizei nach Beendigung der Bedrohungslage aussteuerte. Der 40-Jährige sei in der Vergangenheit nicht polizeilich in Erscheinung getreten. Das Gebiet um den Tulpenweg war noch in der Nacht weitläufig abgesperrt worden. Auch jetzt sind die Einsatzkräfte weiter vor Ort, die Ermittlungen dauern an. Der Mann wurde zu Untersuchungen in eine Fachklinik gebracht.

