Auftritt Perfekte Ente, mit Witz serviert TV- und Sternekoch Alexander Herrmann begeisterte in Regensburg mit einer Kombination aus Kochtipps und Geschichten.

Von Curd Wunderlich

Mail an die Redaktion Bühnenpartner Marco Laufenberg filmte, was Alexander Herrmann genau tat: Auf großer Leinwand konnte so jedes Detail mitverfolgt werden. Fotos: Niering

Regensburg.Den so gar nicht geplanten Höhepunkt seiner „Koch-Late-Night-Show“ hebt sich TV-Koch Alexander Herrmann am Samstagabend in der Regensburger Donau-Arena bis fast zum Schluss auf. Horst, Logistiker aus Emskirchen in Mittelfranken, darf zu Herrmann auf die Bühne. Der 46-jährige Sternekoch aus Wirsberg hat zuvor im Publikum eine ganze Weile suchen müssen, bis er auf Horst gestoßen ist: Er will beweisen, „dass auch der größte Depp gut kochen kann, wenn es ihm richtig erklärt wird“. Der letzte Gang hat es deshalb in sich – nämlich ziemlich große Zitronenschalenstücke. Und der Korkenzieher ist danach auch kaputt.

Zuvor hatte Herrmann vom Bühnenrand aus Anweisungen gegeben, damit Kochanfänger Horst ein perfektes Sauerkirsch-Prosecco-Sorbet zaubern kann. Als „Depp“ präsentierte Horst sich auf der Bühne nicht, ganz im Gegenteil: Mit großem Selbstbewusstsein stand er hinterm Herd und begeisterte die Zuschauer mit seiner ganz eigenen Herangehensweise an den Küchenalltag.

Einfache Kochtipps für alle



Das Sorbet war wohl ziemlich gut gelungen, jedenfalls nahm Horst es stolz mit zu seinem Sitzplatz, um die Gattin probieren zu lassen. Dass es auf dem Weg dahin die ein oder andere Küchenpanne gab – Schwamm drüber. Das Publikum jedenfalls hatte einen Heidenspaß, als Horst im Kühlschrank zunächst nur Bier fand und dann der Flaschenöffner im Korken der Prosecco-Flasche stecken blieb. Als Herrmann beim fertigen Sorbet kritisch anmerkte, dass es etwas feiner sein könnte, konterte Horst blitzschnell: „Ich mag das mit Obststückchen.“

Doch nicht nur Horst aus Emskirchen konnte am Samstagabend so einige Kochtipps vom Profi abgreifen. Der „George Clooney unter den Sterneköchen“, wie ihn sein Sidekick – ja, den gab es tatsächlich – Marco Laufenberg ankündigte, erklärte an verschiedenen Beispielen, wie jedermann zu Hause schnell und einfach Gerichte verfeinern kann: Vom Fleischpflanzerl, in das nur angeschmorte und keine rohen Zwiebeln gehören, über den perfekt auf der Haut gegarten Fisch, der anfangs in die kalte Pfanne gelegt werden muss, bis zum perfekte Steak, für das der Profi zum digitalen Thermometer rät, um die Kerntemperatur des Fleisches zu messen.

Um so eine große Halle wie die Donau-Arena zu füllen, reichen ein paar Küchentipps vom Sternekoch allerdings nicht aus. Und so lag nicht nur schnell ein appetitanregender Duft von Gebratenem in der Luft, sondern Herrmann und Laufenberg spielten sich auf der Bühne auch gekonnt die Bälle zu, um Amüsantes und Spannendes aus dem Leben des Sternekochs auszuplaudern. In den Zwiegesprächen ging‘s auch Mal deftig zur Sache: Einige Damen in der ersten Reihe wurden kurzerhand als „ungeduldige Ziegen“ betitelt, weil sie offensichtlich schon ganz gierig um Kostproben bettelten. Doch nicht jeder Witz zündete gleich gut. Wenn Herrmann das Geschlecht der Vanille als „weiblich“ bezeichnet, weil die unterm Messer etwas widerspenstig ist – nun ja. Kochen kann er eindeutig besser.

Seine manchmal zu direkte Art glich der TV-Koch mit viel Charme aber immer wieder aus. Beim Publikum jedenfalls kam er gut an: „Diese Kombination aus einfachen Kochtipps und viel Witz finde ich echt gut“, sagte die 22-jährige Sophia in der Pause. Sie war eins von vielen jungen Gesichtern im Publikum. Dominiert wurden die Sitzreihen aber von Frauen ab 40 Jahren aufwärts. Wenn Herrmann ein Steak in perfektem Rosa anschnitt, riefen sie ihm ein langgezogenes „oooooh“ entgegen; wenn Teller zum Probieren verteilt wurden, kreischten sie auch mal so laut, wie Teenies es sonst bei ihren Youtube-Idolen und Justin Bieber tun.

Details auf großer Leinwand



Zwischendurch erzählte Alexander Herrmann auch Anekdoten aus seinen Fernsehgastspielen. Etwa als er Kalbsmedaillons beim Flambieren mit 80-prozentigem Rum live im Fernsehen – sozusagen vor einem Millionenpublikum – ruinierte. Da lachte auch das Regensburger Publikum Tränen. Und hörte gleich darauf gebannt zu, als er von einem aus seiner Sicht perfekten Löffel für „The Taste“ sprach. Für die Aufzeichnung dieser Sendung steht Herrmann aktuell wieder im Studio, wie er verriet.

Doch nicht diese Geschichten, sondern die Tipps nahmen die Zuschauer am Ende mit nach Hause, um sie in ihrer eigenen Küche anzuwenden. Deshalb filmte Sidekick Marco im Detail mit: So konnten alle Gäste auf großer Leinwand bewundern, wie der Küchenchef zauberte. Der schwierigste Gast für einen Mann in der Küche, das sei der Schwiegervater, meint Herrmann. Um den beeindrucken zu können, riet der Sternekoch zu einer Ente – im Ganzen gebraten. Eingewickelt in Folie, wird die Ente bei 70 Grad im Backofen elf Stunden lang gegart. Am Ende muss sie dann nur noch exakt 23 Minuten bei 200 Grad Umluft nachziehen – ideal für die Pause der Show. Danach durfte das Publikum probieren. „Mmmmh“ hallte es durch die Halle.

