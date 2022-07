Bayreuther Festspiele Perfektes Timing: Merkel kommt mit Bläserklängen

15 Minuten vor Vorstellungsbeginn ist die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montag bei den Bayreuther Festspielen eingetroffen. Das Timing war perfekt, denn vom Balkon des Festspielhauses kündigten traditionell Bläserklänge den baldigen Start des Musikdramas „Tristan und Isolde“ an. Merkel war zusammen mit ihrem Ehemann Joachim Sauer angereist, beide gelten als große Fans von Richard Wagners Musik. Die frühere Regierungschefin trug ein leuchtend gelbes zweiteiliges Ensemble aus Blazer und langem Rock - ähnlich wie bereits 2019 bei ihrem Besuch in Bayreuth.

dpa