Museumssammlung Pergament und Atomprogramm: Im Archiv des Deutschen Museums

Ganze 4,7 Regalkilometer an Dokumenten umfasst die Archivsammlung des Deutschen Museums inzwischen. Darunter seien Geheimunterlagen zum Atomprogramm der Nationalsozialisten ebenso wie das Tagebuch eines Industriespions oder eine Pergamenthandschrift des Universalgelehrten Albertus Magnus aus dem Hochmittelalter, teilte das Natur- und Technik-Museum am Dienstag in München mit. Einblicke in die Sammlung gibt nun das Buch „Schatzkammer für Technik und Wissenschaft: Das Archiv des Deutschen Museums“ von Wilhelm Füßl, der 29 Jahre lang Chefarchivar des Hauses war.

dpa