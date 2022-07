Handwerk Personal fehlt: Bäcker müssen Öffnungszeiten reduzieren

Wegen Personalmangels müssen viele Bäcker in diesem Sommer ihre Öffnungszeiten reduzieren. Auch Einschränkungen beim Angebot sind wahrscheinlich, wie Landesinnungsmeister Heinz Traublinger am Mittwoch am Rande der Münchner Handwerksmesse sagte. „Ich kenne etliche Kollegen, die tatsächlich ihre Geschäfte am Nachmittag um 14 Uhr oder um 16 Uhr zumachen, weil sie die Leute nicht mehr haben.“

dpa