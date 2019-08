Musik Peter Maffay will mehr Zeit fürs Privatleben Deutschrock-Star Peter Maffay (69) will sich künftig mehr Zeit für sein Privatleben nehmen.

Mail an die Redaktion Peter Maffay, Sänger, stellt in seine Musikstudio sein neuen Album "Jetzt" vor. Foto: Peter Kneffel/Archivbild

Tutzing.„Die ersten 50 Jahre waren schon sehr rasant. Der Beruf hat alles überlagert - und zwar nicht zu knapp“, sagte der Sänger im Interview der Deutschen Presse-Agentur in Tutzing am Starnberger See. „Inzwischen besteht eigentlich nicht mehr wirklich eine Veranlassung, diese Hektik zu leben“, betonte Maffay wenige Tage vor seinem 70. Geburtstag.

Er würde rückblickend zwar alles wieder genauso machen. „Aber ich habe inzwischen das Gefühl, dass das alles rund ist und das richtige Maß hat und ich die Aufgabe, dieses Maß zu erreichen, nicht mehr bewältigen muss“, sagte Maffay. „Ein anderer Anlass ist meine kleine Tochter. Das ist auch ein völlig neuer Aspekt. Mein Sohn ist 16 - da habe ich einiges aus seinem ersten Lebensjahr schon vergessen.“ Maffay und seine 38 Jahre jüngere Lebensgefährtin waren im vergangenen Jahr Eltern einer kleinen Tochter geworden.

Am 30. August wird der Musiker 70 Jahre alt. Er feiert das - und 50 Jahre auf der Bühne - mit seinem neuen Album „Jetzt“, das genau am Geburtstag erscheint. Außerdem soll es am Vorabend ein Konzert in Berlin geben, bei dem er mit Fans in seinen Ehrentag hineinfeiern will.