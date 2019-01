Skispringen

Peter Prevc beendet die Vierschanzentournee

Der frühere Gesamtsieger Peter Prevc aus Slowenien hat vorzeitig die Vierschanzentournee beendet. „Es war ein schlechter Tag für mich heute. Meine Sprünge waren schlecht, so dass ich die Heimreise angetreten habe“, schrieb der 26-Jährige auf Twitter, nachdem er an Silvester die Qualifikation für das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen verpasst hatte.