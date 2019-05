Tennis Petkovic nimmt neuen Anlauf für Tennis-Heimsieg in Nürnberg Bei der Premiere 2013 kämpfte sich Andrea Petkovic bis ins Finale. Die Fedcup-Spielerin versucht es in Franken nun auf ein Neues. Eine junge Deutsche schafft es über die Qualifikation ins Hauptfeld.

Mail an die Redaktion Andrea Petkovic in Aktion. Foto: Marijan Murat/Archiv

Nürnberg.Sabine Lisicki war nicht die Einzige, die von einem „schweren Los“ beim Tennis-Heimspiel in Nürnberg sprach. Einfach wird es jedenfalls für die deutschen Spielerinnen nicht werden, um bei dem mit 250 000 US-Dollar dotierten WTA-Turnier bei der siebten Auflage für den ersten Heimsieg zu sorgen. Die größten Hoffnungen ruhen nach der verletzungsbedingten Absage von Julia Görges auf deren Fedcup-Kolleginnen Andea Petkovic und Mona Barthel.

Die 31 Jahre alte Petkovic war bei der Premiere 2013 ganz nah dran. Vor sechs Jahren verlor die Darmstädterin erst im Endspiel in zwei Sätzen gegen die Rumänin Simona Halep. Beim nächsten Anlauf startet Petkovic beim Nürnberger Versicherungscup gegen eine Qualifikantin.

Mona Barthel könnte bei einem Auftakterfolg gegen Paula Ormaechea aus Argentinien schon im zweiten Spiel auf die an Nummer eins gesetzte Kasachin Julia Putinzewa treffen, die ihr Erstrundenmatch gegen Dalila Jakupovic bereits am Sonntagnachmittag bestreiten sollte.

Im Viertelfinale wäre ein Duell Barthel gegen Petkovic möglich. Auch Titelverteidigerin Johanna Larsson (Schweden) ist beim letzten Formtest vor den French Open in Paris wieder dabei.

„Ich kenne Ajla sehr gut. Ob das ein Vorteil oder Nachteil ist, weiß ich nicht“, sagte Lisicki zu der ersten Aufgabe gegen Ajla Tomljanovic aus Australien. Die 29-jährige Berlinerin freut sich, wieder in Nürnberg aufzuschlagen. „Ich spiele unheimlich gerne daheim. Es gibt so viele gute Spielerinnen in Deutschland, leider zu wenige Turniere“, sagte Lisicki nach der Auslosung des Hauptfeldes.

Anna-Lena Friedsam, die wie Lisicki eine Wildcard erhalten hat, wurde für die erste Runde gegen Irina-Camelia Begu aus Rumänien gelost. Ins Hauptfeld kämpfte sich am Sonntag auf dem Center Court auch noch Jule Niemeier. Die 19 Jahre alte Qualifikantin besiegte auf dem Center Court Destanee Aiava (Australien) mit 6:2 und 7:5.