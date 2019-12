Brauchtum Pfadfinder übergeben Friedenslicht an Staatskanzlei Pfadfinder haben am Montag das Friedenslicht aus Bethlehem an die bayerische Staatskanzlei übergeben.

Mail an die Redaktion Florian Herrmann (CSU) nimmt das Friedenslicht aus Bethlehem von Pfadfindern entgegen. Foto: Peter Kneffel/dpa

München.Deren Chef Florian Herrmann (CSU) nahm in München eine Laterne samt brennender Kerze entgegen. Das „Friedenslicht aus Bethlehem“ ist eine Initiative des Österreichischen Rundfunks (ORF). Jedes Jahr entzündet ein Kind das Friedenslicht an der Flamme der Geburtsgrotte Christi in Betlehem. Von dort wird es in alle Welt verteilt. Das Entzünden und die Weitergabe des Friedenslichtes sollen an den Auftrag der Weihnachtsbotschaft „Friede auf Erden“ erinnern. In Deutschland wird es als Gemeinschaftsaktion der Pfadfinder aus Wien geholt. Heuer steht die Aktion unter dem Motto „Mut zum Frieden“.