Nürnberg.Ein Pfandflaschen-Sammler ist in Nürnberg von einer S-Bahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag berichtete, beobachteten Passanten den 45-Jährigen, als er am Vorabend Flaschen auf den Schienen einsammelte. Als er die Gleise verlassen wollte, erfasste ihn die einfahrende Bahn. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 45-Jährige lebensgefährliche Verletzungen.