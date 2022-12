Freising Pfefferspray in Schule gesprüht: Sieben Verletzte

Jugendliche haben in einer Schule in Oberbayern Pfefferspray versprüht und damit sieben Menschen leicht verletzt. Ein 17-Jähriger habe das Spray legal mit in die Schule in Freising genommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Als Freunde dort am Donnerstag die Inhaltsstoffe auf der Packung studieren wollten, sei „aus Versehen der Auslöseknopf betätigt“ worden.

dpa