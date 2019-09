Kriminalität Pfeilschüsse auf Passanten: Täter vermutlich psychisch krank Rund eine Woche nach den Pfeilschüssen auf zwei Männer in Nordendorf (Landkreis Augsburg) ist der Täter aus dem Gefängnis in ein psychiatrisches Krankenhaus verlegt worden.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/Archiv

Nordendorf.Nach einem vorläufigen Gutachten gehen die Ermittler davon aus, dass der 34-Jährige Schütze mindestens vermindert schuldfähig war. Wie Oberstaatsanwalt Matthias Nickolai am Donnerstag weiter mitteilte, wird davon ausgegangen, dass der Mann wegen seiner Krankheit weiter für die Allgemeinheit gefährlich ist und daher in einem Gerichtsverfahren die Unterbringung in einer Psychiatrie angeordnet werden wird.

Der Mann hatte am Dienstag vergangener Woche in einem Wohngebiet mehrere Pfeile auf zwei vor seinem Haus stehende Männer abgeschossen. Die beiden 39 und 47 Jahre alten Opfer wurden schwer verletzt und mussten notoperiert werden. Die beiden Passanten wurden wohl zufällig zu Zielen, weil sie gerade in der Straße unterwegs waren. Die Kripo ermittelt wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung.