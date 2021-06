Anzeige

Unfälle Pferd reißt sich los und verletzt Rennradfahrerin Ein Pferd hat in Mittelfranken eine Rennradfahrerin gerammt und verletzt.

Rügland.Ein 45 Jahre alter Mann habe das Tier bei Rügland (Landkreis Ansbach) zu Fuß geführt, als die 37-Jährige mit ihrem Rennrad vorbeifuhr, teilte die Polizei am Montag mit. Plötzlich habe sich das Pferd am Sonntag aufgebäumt, sich losgerissen und habe die Frau von ihrem Rad zu Boden gestürzt. Die 37-Jährige wurde mit leichten Blessuren in ein Klinikum gebracht. Auch der Pferdeführer sei leicht verletzt worden, hieß es.

