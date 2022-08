Amberg-Sulzbach Pferd verletzt Frau am Hals: 37-Jährige stirbt

Eine 37-Jährige ist in Hahnbach (Landkreis Amberg-Sulzbach) von einem Pferd tödlich verletzt worden. Das Tier soll die Frau am Mittwoch mit seinem Kopf am Hals getroffen haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sie habe laut einer Zeugin sofort das Bewusstsein verloren.

dpa