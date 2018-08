Tiere Pferde sind Sophias Lebensmittelpunkt Das Klischee-Pferdemädchen liebt Wendy, Ostwind-Filme und Black Beauty. All das sucht man in Sophia Wilds Leben vergebens.

Von Marion Lanzl

Mail an die Redaktion Für Sophia Wild ist das Reiten längst vom Hobby zum Sport geworden. Der Lohn sind die Erfolge bei überregionalen Wettbewerben. Fotos: Lanzl

Bruck.Die Leidenschaft wurde der blonden Oberpfälzerin in die Wiege gelegt. Auch die erste Liebe ihrer Mama war ein schwarz-weißes Shetland Pony und ihre Uroma war den Erzählungen nach im Umgang mit den Brauereihengsten mutiger als jeder Rossknecht. Wie viele Kinder aus dem Landkreis Schwandorf kam auch die fünfjährige Sophia zum Ponyreiten auf den Kollerhof in Poggersdorf. Was für die meisten Kinder eine nette Abwechslung ist, wurde für Sophia zum Lebensinhalt. Sie war nicht mehr wegzubekommen von den zottigen Shettys. Bald fuhr die ganze Familie jedes Wochenende auf den idyllischen Hof.

Auch Mama Jasmin fing wieder an zu reiten und sogar den Papa hat die Kleine mit ihrer Begeisterung angesteckt. Seitdem ist der Reiterhof der Familie Koller ihr zweites Zuhause. Fast jeden Tag ging es nach den Schularbeiten in das zehn Kilometer entfernte Pferdeparadies. Rund 90 stattliche Reittiere, dutzende Ponys und eine Herde Galloways, Ziegen und Schafe bilden hier ein ländliches Idyll.

Keine Angst vor großen Tieren



Imposant stehen die Pferde in ihren Boxen. Der Geruch von frischem Heu liegt in der Luft, im Gegenlicht flirrt der Staub. Die Rösser haben Präsenz. Sie schnauben und stampfen, haben eine Stockhöhe von über 160 Zentimeter. Der braune Hengst „Doolittle“ grüßt mit lautstarkem Wiehern. Sophia und ihre Freundinnen führen die Kraftpakete aus den Boxen, striegeln und zäumen ihre Reitgefährten. Die Mädchen sind zwischen zwölf und 17, reichen den Pferden gerade mal bis zum Rücken und kennen trotzdem keine Angst vor den kräftigen Tieren.

Geschickt flechten sie den Rössern den Schweif oder bürsten die Mähnen, als wären es kleine Kuscheltiere. Dabei haben die Tiere nicht nur immense Kraft, sondern auch ihren eigenen Kopf, sind sensibel für Missstimmung oder Angst. Doch die Mädchen zeigen auch dem riesigen Friesen „Hannes“ schon beim ersten Griff, wer hier der Chef im Stall ist. Gleichzeitig reden sie besänftigend mit den Pferden, streicheln sie zart. Es ist genau diese Balance zwischen Strenge und Einfühlsamkeit, die einen guten Reiter ausmacht und wie es scheint, haben oft gerade Mädchen dafür ein Talent. Immer öfter stehen sie auf dem Siegespodest.

Mit einer Reitbeteiligung auf dem stämmigen schwarzen Shetland Pony Zorro hat es angefangen. Nach drei Jahren reichte das nicht mehr und im Alter von acht Jahren bekam das blonde Mädchen ihr erstes eigenes Pony: Mon Cherry, von allen liebevoll Kirsche genannt. Die Bezeichnung Pony täuscht: Mit 148 Zentimetern Stockmaß ist das ein durchaus stattliches Tier. Mit Mon Cherry wurde aus dem Hobby Reiten ein Sport.

Durch Training und Ausbildung bei Sabine und Günter Koller erzielte Sophia erste Siege mit ihrer rotbraunen Kirsche. In Dressur und Springen erzielte das kleine Dreamteam immer mehr gute Plätze in verschiedenen Turnieren und schließlich die Verbandsmeisterschaft im E-Springen. Als kesse Zwölfjährige durfte Sophia 2015 bei der sogenannten Fuchsjagd des Schwarzachtaler Reit- und Fahrvereins Kollerhof in Poggersdorf der gejagte Fuchs sein, eine besondere Reiterehre. „Das hat natürlich Spaß gemacht,“ lacht sie stolz. 2016 hatten sich nicht nur Sophias Fähigkeiten entwickelt, aus dem kleinen Mädchen war ein Teenager geworden. Um ihre „Kirsche“ zu entlasten, kam als zweites Pony „Vanderbilt“ mit in Sophias Stall. Mit diesem jungen Wallach errang Sophia weitere Siege, bis hinauf zu A- und L-Dressuren. „Vandi ist ein ganz Lieber, Braver! Wir sind ein Herz und eine Seele!“, erzählt die 15-jährige Schülerin mit glänzenden Augen.



Eine große Chance für Sophia

2017 meinte das Schicksal es besonders gut mit der Pferdenärrin: Für das prämierte Großpferd „First Lady“, das vom „Fürst Piccolo Rautenstein“ abstammt, suchte die Züchterfamilie Gürster aus Mitterfels eine neue Reiterin. Sophia bot sich damit eine große Chance, auch wenn das noch mehr Stunden im Sattel für die damals 14-Jährige bedeutete. Sophia war mit wachsender Leidenschaft auch hier beim Training und es lief gut mit dem edlen Fuchs und dem zierlichen Mädchen. Die 13-jährige Stute, die schon bis zur M Klasse erfolgreich Turniere bestritten hatte, braucht eine einfühlsame und souveräne Hand. „Auf der Koppel sieht sie nicht so ehrgeizig aus, eher gemütlich. Doch wenn man sie aufzäumt und sattelt, nimmt Roxy eine ganz andere Körperspannung an und horcht auf jedes noch so kleine Kommando. Sie liebt es im Mittelpunkt zu stehen und im Parcours zu glänzen!“, schwärmt Sophia.

Neue Partnerin für „First Lady“



Dressur ist im Reiten die anspruchsvollste Disziplin, im Idealfall eine Symbiose zwischen Pferd und Reiter. Und bei diesem Paar passt das – inzwischen gewannen sie schon A- und L-Turniere. Beim Verbandsjugendcup in Satzbach bei Passau belegten sie 2017 den zweiten Platz und bei der Verbandsmeisterschaften Niederbayern-Oberpfalz in Dirnau landeten sie ebenfalls am Siegertreppchen. Am 15. Juli bestritt das erfolgreiche Team ihre bisher höchste Prüfung und gewannen in München-Riem vor internationalem Publikum den Titel der Bayerischen Meisterin der Klasse L bei den Junioren II.

Wertung von null bis zehn Dressur: Reiter und Pferde werden mittels einer Wertnote von null (nicht gezeigt) bis zehn (ausgezeichnet) bewertet. Es wird entweder eine Note für die gesamte Aufgabe vergeben oder eine Gesamtnote, die sich aus separaten Noten für jede einzelne Lektion der Aufgabe ergibt. Prüfungen werden auf einem genormten Dressurviereck mit 20 x 60 Meter einzeln oder in kleinen Gruppen durchgeführt und von bis zu fünf Richtern bewertet.

Grundgangarten: Schritt, Trab und Galopp müssen auf geraden und gebogenen Bahnfiguren vorwärts, seitwärts oder auch rückwärts gezeigt werden. In höheren Disziplinen der Dressur werden kompliziertere Bewegungsabläufe gezeigt wie Traversale, Dressuraufgaben bestehen aus einer bestimmten Anzahl von Lektionen, die in vorgegebenen Reihenfolge oder in einer Kür – auch mit Musikuntermalung – in frei gewählter Abfolge gezeigt werden.

Jüngst wurde das Erfolgsduo zur Sichtung ins 600 Kilometer entfernten Warendorf eingeladen. Trainer des Bundeskaders suchten aus 29 Reitern die Teilnehmer für die 20 Plätze bei der Deutschen Meisterschaft. Zwei Tage später kam dann auch die Nominierung zum Finale des Bundesnachwuchs-Championats der Dressurreiter. Sophia wird auf First Lady als eine von drei bayerischen Reiterinnen um den Sieg kämpfen. Dabei sein ist zwar nicht alles, aber ein großer Schritt für das Mädchen und ihre First Lady.

