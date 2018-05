Verkehr Pfingsturlaub bringt Staus mit sich Am Freitag starten Tausende Menschen in die Ferien. Vor allem auf den Autobahnen Richtung Süden brauchen Autofahrer Geduld.

Mail an die Redaktion Fahrzeuge stauen sich auf einer Autobahn. Foto: Franziska Kraufmann/Archiv

München.Tausende von Menschen machen sich am Freitag zu Beginn der Pfingstferien auf den Weg in den Urlaub, Autofahrer müssen sich auf lange Staus einstellen. Die größte Staugefahr besteht nach Angaben des ADAC auf den Autobahnen in Richtung Süden. Besonders eng dürfte es auf der A8 zwischen München und Salzburg und auf der Inntalautobahn 93 nach Kufstein werden, wie ein Sprecher des Automobilclubs sagte. „Das Potenzial ist da, dass es richtig lange Staus geben wird.“

Auch an Bayerns Flughäfen wird es voll werden. An Deutschlands zweitgrößtem Airport in München werden mehr als 150 000 Passagiere erwartet. Der letzte Schultag gehöre zu den verkehrsreichsten Tagen im Jahr, sagte ein Sprecher des Flughafens. Auch in Nürnberg rechnen die Betreiber mit einem deutlich größeren Ansturm an Passagieren als an normalen Freitagen. 75 Abflüge sind laut einem Sprecher geplant. In den kommenden zwei Wochen werden dort mehr als 265 000 Passagiere erwartet. (dpa)

