Prozess Pflege-Betrug in 300 Fällen: Bewährungsstrafe für 50-Jährige

Wegen Pflege-Betrugs in rund 300 Fällen hat das Landgericht in Nürnberg eine 50-Jährige zu einer Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren verurteilt. Die Betreiberin eines Pflegedienstes müsse außerdem eine Geldauflage von 20.000 Euro an zwei gemeinnützige Einrichtungen zahlen, sagte eine Justizsprecherin am Dienstag. Die Angeklagte hatte zu Prozessbeginn gestanden, über Jahre mehrere Senioren nur zum Schein betreut und dafür Geld von Krankenkassen und der Stadt Nürnberg kassiert zu haben. Diese erhielten eine Provision dafür, dass sie fingierte Leistungsnachweise unterschrieben.

dpa