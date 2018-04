Kriminalität

Pfleger unter Mordverdacht: Weitere Opfer im Raum Mainz?

Im Fall des in Bayern unter Mordverdacht stehenden Hilfspflegers suchen die Ermittler nach möglichen weiteren Opfern des Mannes im Raum Mainz. Es könnten weitere Betreuungsverhältnisse in der Gegend bestanden haben, schrieb die Mainzer Polizei am Montag auf Twitter. Der 36-jährige Hilfspfleger aus Polen sitzt in München in Untersuchungshaft. Er soll einen 87-Jährigen in Ottobrunn bei München mit Insulin getötet haben.