Basketball Pflichtaufgabe erfüllt: München gewinnt in Würzburg Die Basketballer des FC Bayern München haben das bayerische Bundesliga-Duell bei s.

Münchens Danilo Barthel am Ball.

Würzburg.Oliver Würzburg mit 81:70 (42:31) gewonnen. Während die Münchner den ersten Platz weiter festigen, erlitten die Hausherren, die Rang acht belegen, einen Rückschlag im Kampf um die Playoffs.

Von Beginn an dominierte am Montag der amtierende deutsche Meister, der zuvor zwei Mal in der Fremde verloren hatte, das Spiel. Würzburg leistete sich zum einen zu viele Ballverluste und zum anderen ließen die Schützen die nötige Treffsicherheit vermissen. Zwar kämpften sich die Franken im dritten Durchgang noch einmal heran, im Schlussviertel sorgte der Spitzenreiter aber für klare Verhältnisse. „Bayern war heute das bessere Team. Der Sieg war für uns heute nicht drin“, sagte der Würzburger Florian Koch.

Doppelten Grund zur Freude hatte der Münchner Danilo Barthel, der neben dem Auswärtssieg auch den 1000. Rebound seiner Bundesliga-Karriere bejubeln durfte.