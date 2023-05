Bildung Philologenverband lehnt Abschaffung von Noten ab

In der Debatte um die Reform des klassischen Notensystems warnt der bayerische Philologenverband vor allzu schnellen Schlussfolgerungen wie der Abschaffung von Noten. „Eine Leistungsbewertung nur mit Blick auf die Prozesse und nicht auch auf die Ergebnisse von Lernen und Kompetenzerwerb geht an der Realität vorbei, in der es eben auch auf das „Endprodukt“ ankommt“, sagte der Vorsitzende des bayerischen Philologenverbandes, Michael Schwägerl, am Mittwoch in München. Er widersprach damit ausdrücklich einer Forderung des Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV).

dpa