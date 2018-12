Schulen Philologenverband: Schüler sollen mehr Schafkopf spielen

Ein Kartenspieler hält Schafkopf-Spielkarten in der Hand. Foto: Armin Weigel/Archiv

München.Schüler im Freistaat spielen nach Einschätzung des Bayerischen Philologenverbandes immer weniger Schafkopf. Das traditionelle Kartenspiel müsse deswegen an Schulen gefördert werden, erklärte der Vorsitzende Michael Schwägerl. „Wir wünschen uns, dass das Kartenspiel gerade in digitalen Zeiten wieder mehr an Bedeutung gewinnt, auch in der Schule“, heißt es in einer Mitteilung. In Zeiten der globalisierten Welt gebe es eine Rückbesinnung auf Heimat und Tradition, dazu zählten auch Spiele wie Schafkopf.