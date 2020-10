Anzeige

Nobelpreise Physik-Nobelpreis für Forscher in Bayern Der Nobelpreis für Physik geht an Wissenschaftler für Forschungen zu Schwarzen Löchern. Die Auszeichnung wird geteilt.

Stockholm.Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr zur einen Hälfte an Roger Penrose (Großbritannien) sowie zur anderen Hälfte an Reinhard Genzel (Deutschland) und Andrea Ghez (USA) für Forschungen zu Schwarzen Löchern. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mit. Genzel ist Direktor des Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching bei München.

Nachweis für Schwarzes Loch

Reinhard Genzel war maßgeblich an der Entwicklung der Infrarot- und Submillimeter-Astronomie beteiligt. So gelang ihm mit seinem Team zunächst am La-Silla-Observatorium (ab 1992) und dann am Very Large Telescope über langjährige Beobachtungen der Bahnen von Sternen nahe Sagittarius A* der Nachweis, dass sich im Zentrum der Milchstraße ein supermassives Schwarzes Loch von etwa 4,3 Millionen Sonnenmassen befindet.

Unabhängig gelang dies auch Astronomen um Andrea Ghez am Keck-Observatorium. Beide erhalten für ihre Entdeckung den Nobelpreis für Physik 2020.



Der Nobelpreis für Physik für Reinhard Genzel vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik hat in Garching bei München große Freude ausgelöst. Die Verleihung sei für das Institut eine große Ehre, sagte Genzels Sekretärin am Dienstag. Das Telefon stehe seitdem nicht mehr still. Am Nachmittag sei eine Pressekonferenz geplant.



Vierte Frau in der Geschichte des Preises

Die amerikanische Physik-Nobelpreisträgerin Andrea Ghez hat bei der Bekanntgabe ihres Preises die Bedeutung der Wissenschaft für die Menschheit unterstrichen. Besonders die Lehre genieße sie, sagte die Wissenschaftlerin am Dienstag, als sie während der Verkündung der Auszeichnung von der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm telefonisch zugeschaltet wurde. Dass die junge Generation Fragen stellen und nachdenken könne, sei schlichtweg entscheidend für die Zukunft der Welt.

Ghez ist erst die vierte Frau, die den Nobelpreis in der Kategorie Physik erhält. „Ich hoffe, ich kann junge Frauen für das Fachgebiet inspirieren“, sagte Ghez. Es gebe noch so viel mehr als Schwarze Löcher zu erforschen.