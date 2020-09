Anzeige

Bildung Piazolo ermutigt Schüler Der Kultusminister rät den bayerischen Schülern, trotz der ungewohnten Lage im neuen Schuljahr zu Optimismus und Vorfreude.

Mail an die Redaktion Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) spricht bei einer Pressekonferenz. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

München.Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) hat die Schüler in Bayern ermutigt, trotz aller Unsicherheit und Einschränkungen durch die Corona-Pandemie mit Vorfreude in das neue Schuljahr zu starten.

„Schule kann nur funktionieren, wenn man auch optimistisch in die Schule geht, wenn man sich auf Schule freut. Wenn das ganze nur mit Sorge verbunden ist, kann man nicht befreit lernen“, sagte Piazolo am Freitag in München. Am Dienstag beginnt für rund 1,65 Millionen Schülerinnen und Schüler im Freistaat nach den Sommerferien der Unterricht, unter ihnen sind rund 115 300 Erstklässler.

Bei allem Optimismus hat sich das Ministerium darauf vorbereitet, dass zumindest einzelne Klassen wegen eines Corona-Verdachts oder -Infektionsfalls erneut vorübergehend zu Hause unterrichtet werden müssen. Deshalb stellte Piazolo auch ein Rahmenkonzept für den Distanzunterricht vor, zu dessen aktiver Teilnahme die betroffenen Schülerinnen und Schüler nun verpflichtet sind. Auch sind online nun mündliche Leistungsnachweise möglich, es soll insgesamt spürbar mehr Verbindlichkeit und Verlässlichkeit geben. (dpa)