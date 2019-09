Kabinett Piazolo: Immer mehr Grundschüler brauchen immer mehr Lehrer Die Zahl der ABC-Schützen in Bayern wird in den kommenden Jahren immer weiter steigen - und den Bedarf an Lehrern, zunächst an Grundschullehrern, immer weiter erhöhen.

München.Bis 2023 werde es allein an den Grundschulen 45 000 mehr Schüler geben als heute, sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München. Das bedeute bis dahin einen rechnerischen Bedarf von 4000 zusätzlichen Grundschullehrern.

Piazolo betonte, dass sich das Kultusministerium schon lange darauf vorbereite - es gebe deshalb einen Unterschied zwischen Lehrerbedarf und Lehrermangel. Man ergreife schon lange Maßnahmen, damit es in den kommenden Jahren nicht zu einem Lehrermangel komme. Beispielsweise qualifiziere man ausgebildete Realschul- und Gymnasiallehrer, die dort keine Stelle bekommen, fürs Lehramt an Grund- oder Mittelschulen weiter. 1400 Lehrer hätten diese Zweitqualifizierung schon abgeschlossen, 1200 seien gerade dabei. Das alleine werde aber nicht reichen. Deshalb habe man auch die Zahl der Studienplätze erhöht und werde noch eine Reihe weiterer Maßnahmen ergreifen, um Lehrer zu gewinnen. Zudem könne man bei Grundschullehrern, von denen viele in Teilzeit arbeiten, für ein Aufstocken der Wochenstundenzahl werben.