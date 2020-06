Anzeige

Interview Piazolo: Notbetreuung in den Ferien Bayerns Kultusminister beantwortet weitere drängende Eltern-Fragen, die die Mittelbayerische Zeitung gesammelt hatte.

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Die Corona-Pandemie war ein Stresstest für Schulen. Ab Herbst soll in Bayern möglichst wieder Regelunterricht stattfinden. Kultusminister Michael Piazolo spielt dazu mit den Experten in seinem Haus verschiedene Szenarien durch. Foto: Marcel Kusch/dpa Foto: Marcel Kusch/picture alliance/dpa

München.Für Herbst peilt Bayerns Kultusminister Michael Piazolo einen regulären Schulbetrieb in festen Klassenverbänden an - flankiert durch Corona-Schutzvorkehrungen. Dazu zählen auch mehr Corona-Tests. Unter welchen Bedingungen Lehrkräfte mit Vorerkrankungen ab Herbst Unterricht geben werden, für wen Präsenzunterricht wohl verboten bleibt und welche Schulngebote aus der Corona-Zeit in die Zukunft gerettet werden sollen, erzählt er in Teil 2 unseres großen Interviews. Auch Leser hatten dazu Fragen beigesteuert: Etwa die nach einer Notbetreuung für Schüler in den Sommerferien.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

#### ### ######### ###, #### ### ### ######### #########. ################## ###, #### ### ########### ### ######## ### ######### ######-######### ##### ###########. ####### ###### #### ## #####, ### ### ########### ########### ##### ######## ###### – ### ## ####### ###########. ### ################# ### #### #### ## ######## ### ###############. ## #### #### #### ###### #######. ### ######### ####, ## ### ## ### ### ################### ### ### ########. ## ###########, ## ##### ## #### #### ##### #### ######### ###### ##### ######-#### ####### ###, ##### #### ############# ########. ####, ## ## ### ######## ################### #### #### #############.

###### ### ### ######### ############ ## ###### ######### ######## ###### ### #########?

### ##### ###### ## #####-, ###### ### ################## ## ########### ######### ###### ######### #########, ## ### ########### ## #######. ## ###### ### ########## #### ### ##### ######## ############ ###. ### ###### ### ########, ### ### ##### ###### ############ ########### ####.

### ##### ########## ###### ###### ##### ############### #### ##### ###### #### ## ###### ### ######-############ ### ###### ####### ###?

## #### ##### ###### ######. ### ####### ### ############ ### ##### #### ########. ## ####### ###, ## #### ### ###? ## ######## #### ##### #### ##### #### ##-####### ## ### ###### ##########, #### ### ### ##### ###### ### #### ###### ###### ######### ######. ### #### #### #### #### #### ### ###### ###### #########, #### ### ################## #### ##### #### ####### ########. ################: ## ##### ## ###### ######### ####, #### ## #### ## ######## ######### ###### #####, ### ### ############ ## ###### ####. ### ###### #### ##### #### ### ####### ### ########## ########. ## ### #### ##### ##, #### ##### ###### #### ######### ##### ## ###### ####. ### ###### ##### ### ########### ###### ######## ##########.

### ### ########## ### ##########: ##### ####### ######### ###### #### ######, ### #### ### ############### ##########, ### ### ######################## ######### ######?

### ###### #####, ### ### ### ## ######### ######, #### #### ### ######## ##### ### ############# ######. ## #### #### ######### #####, ### ##### ### ######## ####, #### ########## #######: ### ########### ### #################. ## ### #### ################# ##########. ### #### ### ##### ##########, #### ### ### ######. #### #### ##### ############ ##### ## ########## ### ### ######### ### ### ######################.

####### ### ### ### ## ### #######: ### #### #### ## „#####“ ## ### ####-######-###### ###### ######? ########: #############, ########## ####, ## ## #### ### ############ ###.

###### ######. #### #### ##### ##### ####### ### ######### ############ ###: ### ##### ## ### ####### ###### #### ###### ####### #### ######### ##########. #### ### ## ###### ############# ##### #####, ### ### ### ### ################# #### ### ############ ##### ### ########## ### ### #################### ### ######### #######. ### ##### ########## #,# ######### ######. ### ##### ### „######### ##### ### #########“ #### ########### ######### ### ########## ########. ### ###### ### ##### ##### #########, ####### ###### ## ##### ######## #####.

### ##### ## ## ### ######## #### ## ########### #########. ###### ######## ## ###### ###### ####### ####### #### ######### ###. ####### ### ######### ########?

### ##### ####### ## ##### ### ####### ##########, ########### ###### ## ############ ### ####### ###########. ######## ###### ########### ########### ###### ##############, ##### ### ###### ### #######, #### ### ########, ####### ####### ###### ######## ### ######### ######. ### ##### ##### ### ##### #######, #### ### ###### ### ############, ### ######### ###### #########, ##### #### ########.

#### ##-####### ####### ###: #### ### #### ###### ##### ############ ## ### ########### ########### ### #### ## #### ###### ### ###### ###########?

### ######### ###### ########## ### #### ####### #### ## ### ############## ########### ## ### #######. ### ######### ### ############## ########### ### ####### ### ################ ### ##### #### #########. ###### ######## ####### ###### ### ######## ############# ###########- ### ######################, ## #### ############ ######### ### ### ############## ## #####. ## #### #### ## ############## ### ########## ### ### ######### ##/## #### ########### ####### ### ### ############### ##########. ###### ## ####### ### ############ #### ### ####### ## ### ####### ###### ####### ######## ####### ########.

#### ## ######## ###### ############ ##########, ## ###### ############?

## ###### ### ## #### ##, #### ### ########## ########## ######### ###### – ## #### ##### ############## #### ########## ########## ### ########. ### ####### ####### #### #### ########## #### #### ################### ########## ### ### #####- ### ############# ########, ####### #### ########## ###### ####### ## ###### ####. ### ######## #### #### ## ######### ######### ###########. ### #### ### ##### ####: ### ############# ##################### ### ### ########### ############ ### ####### ## ########.

#### #####, ### ##### ###### ###########: #### ## ## ### ############ ## ### ####### ########## #### ############ ##### – ### ###### ### ######, ### ##### ###### ## ### ###### ######-##### ##### ############ #####?

##, ### ###### ######## ### ######, ### ##### ###### ############### ####### ############ #####, ### ####### ######. ## #### ### ####### ##################### ####### #####, ### ### ### ####### ###### ## ########### #####. ### ### ### ######### #######, #### ###### ### ######## ######## ##### ## ### ####### ####### ##### ###### ############ ##### #############.

### ### #### ###### ###### ### ##### #########, ### ### ##### ### ######## ############# ######## #####?

################## ###### ### ### ################ ## ######## ######### ############ ### ############ ### ######### ########. ### ###### ###### ### ##### ### ######### ########### – ### ###### ####, ### ######, ### ###### ### ### ##########, ######## #### ###### ############ ####### ### ######.

######-#### ####### ##### ### #######, ###### ### ######: ################# ######### ## ###### ### ###### ######? ######## ### ##### #####, #### ### ############ ##### ######### ###?

### ###### ### ###### ##### ######, #### ## #### ######. ### #### ######### #### ### ### #################. ## ##### #### ################# ####### ###, ###### ### ### ### ##### #### ####### ####### ##### ######### ##### ##########. ## #### ############ #### #### ## ######### ### ################# ####, #### ##### ### ### ######### ######### ############ ######. ### ###### #### ##### ######### #####, ### ##### ### ###### ### ####### #### ### ############## ###.

####### ########### ### ### ########### ############# ###### ### ####!