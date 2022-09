Bildung Piazolo: Zum Schuljahresstart „solide Unterrichtsversorgung“

Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) sieht die Lehrer- und Unterrichtsversorgung zum Schuljahresstart ungeachtet lauter Klagen von Lehrerverbänden insgesamt als solide an. Es gebe „immer noch ein paar offene Verträge“, sagte Piazolo am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München. Das könne zu Schuljahresbeginn immer passieren, und das bleibe auch ein „dauerhaftes Geschäft“. Auch aufgrund einer Reihe von Unbekannten – etwa Corona und Grippe – bleibe das Thema dringlich und schwierig.

dpa