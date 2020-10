Anzeige

Kriminalität „Pietätlose Schurken“: Unbekannte verwüsten Friedhof Unbekannte haben einen Friedhof in Oberfranken verwüstet.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Streifenwagen fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Reichenbach.Die „pietätlosen Schurken“ hätten sich ordentlich ausgetobt, teilte die Polizei am Sonntag mit. „Die Barbarei zeigte sich anhand umgeworfener und zerbrochener Grablichter, herausgerissener Pflanzen, beschädigter Pflanzkübel und nicht zuletzt sogar verschobener Grabsteine“, hieß es weiter. Der Schaden auf dem Friedhof in Reichenbach (Landkreis Kronach) beträgt über 2200 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen, die etwas von der Zerstörung in der Nacht von Freitag auf Samstag mitbekommen haben.