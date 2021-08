Anzeige

Unfall Pilot stirbt bei Flugunfall in Weiden Am Samstag verunglückte auf dem Flugplatz des Weidener Ortsteils Latsch der Insasse eines Ultraleichtflugzeugs.

Mail an die Redaktion Tödlicher Flugunfall in Weiden. Foto: NEWS5 / Wellenhöfer/NEWS5

Weiden.Gegen 13.45 Uhr am Samstag kam es auf dem Flugplatz des Weidener Ortsteils Latsch zu einem Flugunfall mit tödlichem Ausgang, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberpfalz. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Pilot eines Ultraleichtflugzeugs beim Startvorgang von Startbahn ab und verunglückte. Das Flugzeug ging daraufhin in Flammen auf und brannte völlig aus. Dabei wurde der Pilot getötet.

Die Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen, welche unter Einbindung des Luftfahrtbundesamtes durch die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. geführt werden.

Sobald es neue Information zum Thema gibt, berichten wir nach.