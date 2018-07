Gesundheit Pilotprojekt: Aidstest per Post Aidstest können nun von zu Hause gemacht und ans Labor verschickt werden. Das Projekt wird ein Jahr lang in Bayern getestet.

Mail an die Redaktion Ein junger Mann führt einen HIV-Heimtest durch. Foto: Britta Pedersen/Archiv

München.Blutabnahme und Abstrich von zuhause aus, per Post geschickt ans Labor – so könnten in Bayern künftig Tests auf Aids und Geschlechtskrankheiten funktionieren. In einem Pilotprojekt soll im Freistaat dieses Heimtest-System ein Jahr lang erprobt werden, wie die Deutsche Aids-Hilfe am Donnerstag mitteilte. So solle der diskrete und regelmäßige Gesundheitscheck einfacher werden. Solche Testangebote würden die Hemmschwelle senken, Erkrankungen könnten früher erkannt und damit besser behandelt werden.

Interessenten können sich nach einer Online-Anmeldung und einem persönlichen Beratungsgespräch für ein Paket alle drei, sechs oder zwölf Monate entscheiden. Darin enthalten: Tests auf HIV, Syphilis, Chlamydien und Gonokokken. Sobald die selbst entnommenen Proben im Labor ausgewertet werden, bekommen Kunden Auskunft per SMS. Wenn keine Infektion vorliegt, mit einer Entwarnung - bei einer Infektion mit der Bitte um Rückruf. Die Münchner Aids-Hilfe teilte mit, dass sie für die Testphase 3000 Pakete bereitgestellt habe. Anmelden konnte man sich seit Donnerstag, erste Anfragen seien bereits eingegangen.

