Kunst Pinakothek zeigt „Paul Klee. Konstruktion des Geheimnisses“ Die Pinakothek der Moderne in München widmet sich in einer Ausstellung dem Schaffen des Künstlers Paul Klee am Bauhaus und während der 1920er Jahre. Neben Werken aus eigenen Beständen wie „Der Vollmond“ oder „Das Abenteurer-Schiff“ präsentieren die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen 129 Leihgaben aus Europa, Asien und den USA, die zum Teil seit Jahrzehnten nicht mehr in Deutschland zu sehen waren. Klee habe sich am Bauhaus mit den neuen Herausforderungen einer technisierten, rationalisierten Welt auseinandergesetzt, teilte die Pinakothek am Mittwoch in München mit. Die Ausstellung zeige ihn als denkenden Künstler, der in seinen Bildern die Grenzen des Rationalen auslote und dabei geheimnisvoll und rätselhaft bleibe.

Mail an die Redaktion Eine Hinweistafel neben dem Gebäude der Alten Pinakothek in München. Foto: Andreas Gebert/Archiv

München.„Paul Klee. Konstruktion des Geheimnisses“ ist bis zum 10. Juni zu sehen. Die Pinakothek kooperiert dabei mit dem Franz Marc Museum in Kochel am See, das ebenfalls bis zum 10. Juni Klees Landschaftsbilder ausstellt. Paul Klee (1879 - 1940) wurde von Walter Gropius ans Staatliche Bauhaus nach Weimar berufen und startete dort 1921 seine Lehrtätigkeit. 1931 kündigte er und wechselte an die Kunstakademie in Düsseldorf. Die Nationalsozialisten diffamierten sein Werk, so dass er 1933 in seine alte Heimat in der Schweiz zurückkehrte, wo er bis zu seinem Tode 1940 lebte.