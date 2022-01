Anzeige

Unfälle Pinkelpause auf Seitenstreifen: Kleinbus kracht in Lkw Weil er eine Pinkelpause einlegen musste, hat ein Lastwagenfahrer einen Unfall auf der Autobahn 3 bei Erlangen provoziert.

Mail an die Redaktion Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Erlangen.Der Mann habe auf dem Seitenstreifen nach dem Kreuz Fürth-Erlangen gehalten, weil er „dringend urinieren musste“, erklärte die Polizei am Mittwoch. Der Fahrer eines Kleinbusses kam dann am Dienstag aus Unachtsamkeit auf den Seitenstreifen und prallte in den Lkw. Der Fahrer wurde verletzt und musste ins Krankenhaus.

