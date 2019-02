Tipp Pistenspaß in der Predigtstuhl-Arena Der Mittelbayerische Winter-Clubtag findet dieses Jahr in der Predigtstuhl-Arena in Markbuchen in Sankt Englmar statt.

Unvergesslicher Winterspaß: Skifahren in der Predigtstuhl-Arena in Markbuchen

Marktbuchen.Die Predigtstuhl-Arena ist ein Familien-Skigebiet für Einsteiger bis Fortgeschrittene in Sankt Englmar und umfasst mehrere Lifte (Doppelschlepper mit 1100 Metern und den Herzerllift mit 700 Metern). Die alpinen Abfahrten reichen vom Gipfel des Predigtstuhls (1024 m.ü. NN) bis zum großzügig angelegten Parkplatz an der Talstation (850 m.ü.NN). Auch die Skilifte Markbuchen 1 & 2 sind in der Rabatt-Aktion enthalten. Am Samstag, den 23. Februar findet in der Predigtstuhl-Arena in Markbuchen in Sankt Englmar der Mittelbayerische Winter-Clubtag statt. Clubmitglieder erhalten bei allen fünf Liften gegen Vorlage Ihrer Club-Karte 50 Prozent-Rabatt auf die Tageskarte. Für ausreichend Schnee ist vor Ort durch modernste Beschneiungsanlagen gesorgt. Die komplett runderneuerten Liftanlagen, ein berührungsloses Ticketsystem und beste Pistenpräparierung sorgen für einen unvergesslichen Winterspaß. Oben angekommen genießen Skifahrer und Snowboarder einen wundervollen Ausblick vom Gipfel des Predigtstuhls über den ganzen Bayerischen Wald.

Die Liftanlangen sind Montag bis Sonntag von 9 bis 16.30 Uhr geöffnet. Das Flutlichtfahren ist Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag von 19 bis 22 Uhr möglich. Ein Tipp fürs Navi: Die Adresse lautet Markbuchen 10, 94379 Sankt Englmar.

