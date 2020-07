Anzeige

Prozesse Plädoyers im Prozess um Gewalttat in Rot am See erwartet Im Prozess um die Todesschüsse in Rot am See werden heute am Landgericht Ellwangen weitere Plädoyers und das Urteil erwartet.

Merken

Mail an die Redaktion Der Angeklagte wird im Landgericht Ellwangen in den Gerichtssaal geführt. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Ellwangen.Angeklagt ist ein 27-Jähriger, der Ende Januar bei einem Familientreffen in der Gemeinde bei Schwäbisch Hall sechs Verwandte erschossen haben soll - darunter Mutter, Vater und zwei Halbgeschwister. Zwei weitere Angehörige konnten sich schwer verletzt retten. Dem Deutschen wird Mord und versuchter Mord vorgeworfen.

Beim Prozessauftakt Ende Juni hatte der Angeklagte gestanden und Misshandlungen seiner Mutter als Motiv angegeben. Ein Psychiater hatte bei dem jungen Mann Wahnvorstellungen und eine krankhafte seelische Störung diagnostiziert. Die Staatsanwaltschaft hatte am Donnerstag eine lebenslange Haftstrafe für den Angeklagten gefordert sowie die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Damit wäre eine vorzeitige Haftentlassung so gut wie ausgeschlossen. Außerdem beantragte die Behörde die Unterbringen in einer Psychiatrie. Die Plädoyers der Nebenklage und Verteidigung stehen noch aus.