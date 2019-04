Prozesse Plädoyers im Prozess um Prostituiertenmord vor 25 Jahren Im Prozess um einem Prostituiertenmord vor mehr als 25 Jahren sollen heute vor dem Landgericht Augsburg die Plädoyers gehalten werden.

Mail an die Redaktion Eine Statue der Justizia. Foto: Peter Steffen/Archiv

Augsburg.Ein 50 Jahre alter Mann ist angeklagt, weil er Ende September 1993 eine Prostituierte erwürgt haben soll. In dem knapp vier Monate langen Prozess schwieg der Deutsche, bei der Kriminalpolizei hatte er die Vorwürfe bestritten.

Die Ermittler hatten 2017 nach fast einem Vierteljahrhundert den ungeklärten Mordfall nochmals aufgerollt und den Mann festgenommen. Die 36-Jährige hatte Anfang der 1990er Jahre auf dem Augsburger Straßenstrich gearbeitet. Nach dem Gewaltverbrechen war die Leiche nach Gessertshausen im Landkreis Augsburg gebracht worden, etwa 15 Kilometer vor Tatort entfernt. Dort hatte der Täter die Tote an der Bahnlinie Augsburg-Ulm abgelegt. Eine wichtige Rolle spielt in dem Verfahren ein Möbelfuß, der ebenfalls an dem Bahndamm entdeckt wurde. Der Täter hatte damit auf sein Opfer eingeschlagen.

Der 50-Jährige ist auch angeklagt, weil er vor zwei Jahren eine Frau aus seinem Bekanntenkreis vergewaltigt haben soll. Die Strafkammer will das Urteil voraussichtlich am 12. April verkünden.

Seit einigen Jahren arbeitet die Kriminalpolizei in ganz Deutschland verstärkt daran, ungeklärte Mordfälle (sogenannte Cold Cases) zu lösen. In einigen Städten, beispielsweise in Nürnberg, wurden dafür sogar spezialisierte Cold-Cases-Einheiten gegründet.