Prozess Plädoyers in Deggendorfer Mordprozess erwartet

Im Wiederaufnahmeverfahren um die Tötung einer 20 Jahre alten Frau im Herbst 2016 sollen am Freitag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Deggendorf die Plädoyers gehalten werden. Angeklagt ist der heute 28 Jahre alte frühere Freund des Opfers. Er hatte die Mutter seines Sohnes erstochen, was er in einem ersten Prozess 2017 vor dem Landgericht Passau gestand. Damals war er wegen Totschlags zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden.

dpa